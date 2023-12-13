Меры безопасности для возвращения зрителей на стадионы уже разработали - Минмолодежьспорта

Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Министерством внутренних дел разработали меры безопасности, благодаря которым спортивные болельщики смогут вернуться на украинские стадионы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Минмолодежьспорта.

Ни одна телетрансляция не заменит эмоции стадиона, но нашим приоритетом была и будет безопасность зрителей. Мы очень ответственно подошли к разработке мероприятий совместно со структурами безопасности. Мы должны вернуть водоворот эмоций на стадионы так же как в свое время вернули зрителей в кинотеатры и на концерты - отметил глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный.

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Сообщается, что по поручению Правительства, Минмолодежьспорт совместно с МВД разработали меры безопасности, которые позволят зрителям вернуться на трибуны. Предлагаемые меры, как обещают в министерстве, помогут всем участникам чувствовать себя безопаснее и наслаждаться энергией соревнований.

Дополнительные меры безопасности для организации и проведения в Украине соревнований со зрителями уже опубликованы на сайте Минмолодежьспорта.

Также УНН сообщал, что министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выступает против участия российских и белорусских спортсменов под "нейтральным" флагом в Олимпийских играх. Он считает, что отказ от российского гражданства - это единственный способ для спортсменов продемонстрировать настоящий нейтралитет.

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