Меры безопасности для возвращения зрителей на стадионы уже разработали - Минмолодежьспорта
Министерство молодежи и спорта Украины в сотрудничестве с Министерством внутренних дел разработало протоколы безопасности для безопасного возвращения болельщиков на стадионы. Эти меры призваны обеспечить безопасность зрителей и одновременно восстановить впечатления от спортивных событий вживую.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу в начале 2024 года - Минэкономики
Украина и Турция вскоре ратифицируют соглашение о свободной торговле, оно вступит в силу в начале 2024 года.
Президент Польши привел к присяге новоизбранного премьер-министра Дональда Туска и министров
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра Дональда Туска и министров, выразив готовность к сотрудничеству, несмотря на политические разногласия. Дуда планирует провести заседание Совета национальной безопасности.
Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.
Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии и отсутствии графиков отключения.
Крымские партизаны показали кадры со строительства новой военной части росгвардии во временно оккупированном Крыму
Партизаны движения "АТЕШ" проникли на строительство новой воинской части росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Члены движения принимают активное участие в строительстве, передавая информацию и создавая задержки.
Силы обороны ликвидировали на Таврическом направлении более 400 оккупантов и 28 единиц вражеской техники - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 401 российского военнослужащего и уничтожили 28 единиц вражеской техники, в том числе 13 танков, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.
Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку
Сильный холодный циклон обрушился на северный Китай, принеся сильный снег, метели и рекордно низкую температуру -18°C. Из-за этого в Пекине школы перевели на дистанционку, а работодателей просят обеспечить рабочим возможность работы из дома.
На COP28 в Дубае одобрили компромиссный документ по "отказу" от ископаемого топлива
Всемирная климатическая конференция (COP28) в Дубае завершилась принятием компромиссного текста, который предусматривает постепенный отказ от ископаемого топлива, но не устанавливает конкретных сроков, на фоне мнений о том, что значительного прорыва достигнуто не было.
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф.