"Вместе к победе": группа KOZAK SYSTEM отправилась в очередной благотворительный тур

Цитата

«Мы заедем в каждое село, мы поедем на передовую к ребятам, мы будем играть в «расположениях», госпиталях – повсюду, где нужна наша энергия. Где нужно приобщать людей к большому движению сопротивления, ведь война продолжается и нужно помогать. Сегодня ты или в ВСУ, или в ВСУ”, - отметил Леньо.

Детали

Тур состоится при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаде", который предоставил музыкантам бус для комфортного передвижения по Украине. Первый концерт тура состоится в Нововолынске 21 апреля. Всего до конца июня музыканты планируют посетить 14 украинских городов.

Напомним

Осенью прошлого года группа KOZAK SYSTEM дала ряд уличных концертов в рамках тура "Пой ради победы", организованного вместе с благотворительным фондом "МХП-Громаде". Тур стал частью народных уличных концертов, с третьего месяца полномасштабной войны группа играет в украинских городах и за рубежом.