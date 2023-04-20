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“Разом до перемоги”: гурт KOZAK SYSTEM вирушив у черговий благодійний тур

“Разом до перемоги”: гурт KOZAK SYSTEM вирушив у черговий благодійний тур

Київ • УНН

 • 501955 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Гурт KOZAK SYSTEM вирушив у черговий благодійний тур, аби підтримати українців та військових, що перебувають на передовій. Про це повідомив лідер гурту Іван Леньо, передає УНН.

Цитата

“Ми заїдемо в кожне село, ми поїдемо на передову до хлопців, ми будемо грати в “розполагах”, госпіталях - всюди, де потрібна наша енергія. Де потрібно долучати людей до великого руху спротиву, адже війна триває і треба допомагати. Сьогодні ти або в ЗСУ, або для ЗСУ”, - зазначив Леньо.

Деталі

Тур відбудеться за підтримки благодійного фонду “МХП-Громаді”, який надав музикантам бус для комфортного пересування Україною. Перший концерт туру відбудеться у Нововолинську 21 квітня. Загалом до кінця червня музиканти планують відвідати 14 українських міст.

Нагадаємо

Восени минулого року гурт KOZAK SYSTEM дав низку вуличних концертів у межах туру “Співай заради перемоги”, організованого разом з благодійним фондом “МХП-Громаді”. Тур став частиною народних вуличних концертів, які з третього місяця повномасштабної війни гурт грає в українських містах і за кордоном.

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