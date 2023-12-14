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Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:28  •  27856 просмотра

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Российские обстрелы в Херсоне ранили пожилую женщину, нанесли материальный ущерб и привели к перебоям с электроснабжением. Атаки осуществлялись с использованием БПЛА и ракет, сообщается о дополнительных жертвах в близлежащем регионе.

Во время ночного обстрела Херсона россияне ранили женщину и повредили ряд частных домов и многоэтажек. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко выложил видео с последствиями ночной атаки оккупантов, передает УНН.

Детали 

Раненая женщина, поврежденные частные и многоэтажные дома, перебои с электричеством, несколько пожаров - таков итог сегодняшней ночи в Херсонской городской территориальной общине

- говорится в заметке.

По его словам, оккупанты несколько раз атаковали город и пригород с временно оккупированного левого берега.

Кроме того, начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин показал, как выглядит Миролюбовка Херсонского района, куда россияне ночью трижды ударили  из ЗРК С-300. 

Одна из ракет попала в жилой дом, превратив его в груду камней. Под завалами собственного дома погибла 63-летняя женщина. В результате ударов разрушены два дома и амбулатория, а также повреждены учебное заведение и церковь.

- резюмировал Прокудин.

Дополнение 

В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина. Также 63-летняя женщина погибла в результате ночного российского обстрела Миролюбовки на Херсонщине.  

Напомним

В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные Силы ВСУ сообщают, что был сбит 41 "шахед",

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Потрощені житлові будинки та лінії електропередач: як виглядає Херсонщина після нічної атаки рф
Damaged residential buildings and power lines: what Kherson region looks like after the night of the Russian attack
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Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

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