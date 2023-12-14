Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Во время ночного обстрела Херсона россияне ранили женщину и повредили ряд частных домов и многоэтажек. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко выложил видео с последствиями ночной атаки оккупантов, передает УНН.

Детали

Раненая женщина, поврежденные частные и многоэтажные дома, перебои с электричеством, несколько пожаров - таков итог сегодняшней ночи в Херсонской городской территориальной общине - говорится в заметке.

По его словам, оккупанты несколько раз атаковали город и пригород с временно оккупированного левого берега.

Кроме того, начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин показал, как выглядит Миролюбовка Херсонского района, куда россияне ночью трижды ударили из ЗРК С-300.

Одна из ракет попала в жилой дом, превратив его в груду камней. Под завалами собственного дома погибла 63-летняя женщина. В результате ударов разрушены два дома и амбулатория, а также повреждены учебное заведение и церковь. - резюмировал Прокудин.

Дополнение

В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина. Также 63-летняя женщина погибла в результате ночного российского обстрела Миролюбовки на Херсонщине.

Напомним

В ночь на 14 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные Силы ВСУ сообщают, что был сбит 41 "шахед",