ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

22 марта 2024, 10:33  •  11349 просмотра

Read in English

32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым убийствам гражданского населения во время боев за Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Речь идет о тимуре сеферове - 32-летнем контрактнике 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа вооруженных сил россии,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в оккупированном поселке Мокрец Броварского района рашист совместно с другими захватчиками обстреливал частные дома, врывался в них и отбирал имущество у людей. Задокументировано, что во время одного из таких "налетов" сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя.

Почувствовав сопротивление со стороны мужчины, россиянин произвел по нему несколько выстрелов из автомата прямо во дворе домовладения. В результате тяжелых огнестрельных ранений пострадавший погиб на месте.

На основании собранного массива информации следователи Службы безопасности заочно сообщили сеферову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

Также продолжаются комплексные мероприятия для установления местонахождения военного преступника из рф и его наказания за убийство гражданина Украины.

Напомним

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
brovariБровары
kievКиев
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  14016 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  122739 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  129324 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  181497 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125041 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137180 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129740 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142660 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145615 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133736 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Новости по теме
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

  •  11349 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

  •  12028 просмотра
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

  •  14319 просмотра
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

  •  12897 просмотра
Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

  •  16308 просмотра
Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

  •  15638 просмотра
Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

  •  14680 просмотра
Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Документы об образовании теперь есть в "Дії"

  •  13035 просмотра
Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

  •  14945 просмотра
Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

  •  16731 просмотра

Популярные

В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

  •  105555 просмотра
Запорожская АЭС на грани блэкаута

Запорожская АЭС на грани блэкаута

  •  52958 просмотра
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

  •  112252 просмотра
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

  •  109400 просмотра
В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье слышны звуки взрывов

  •  120466 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  181497 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  162819 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  189907 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  219131 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  317505 просмотра

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

Война •   •  11349 просмотра
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждения жилых домов, есть жертвы: 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и устранению повреждений.

Война •   •  12028 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Массированная ракетная атака россии на украинские города укрепляет решимость ПАСЕ поддерживать Украину.

Война •   •  14319 просмотра
Президент ПАСЕ о массированном ударе рф: "Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину"

Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

На Львовщине пограничники и полиция задержали мошенника, который предлагал фальшивые удостоверения "экспедитора" за $3000 для пересечения границы.

Криминал и ЧП •   •  12897 просмотра
Фальшивые документы за $3000: на Львовщине задержан мошенник, который предлагал удостоверение "водителя-экспедитора"

Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

После месячного перерыва россия возобновила широкомасштабные авиаудары по Украине, в которых приняли участие по меньшей мере 10 бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31, выпустив более 20 ракет по Киеву.

Война •   •  16308 просмотра
Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины

Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

"Киевпастранс" временно возглавит Евгений Пушков. Он будет исполнять обязанности генерального директора коммунального предприятия.

Общество •   •  15638 просмотра
Исполняющим обязанности директора "Киевпастранса" назначили Евгения Пушкова

Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

российские оккупанты строят новую линию обороны в Запорожской области, сейчас перемещают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.

Война •   •  14680 просмотра
Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Приложение "Дія" теперь позволяет пользователям просматривать и восстанавливать свои образовательные документы, такие как аттестаты, дипломы и научные степени.

Общество •   •  13035 просмотра
Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Массированная атака рф на Украину привела к гибели по меньшей мере 3 человек, более 15 раненых в 2 областях и повреждению инфраструктуры.

Война •   •  14945 просмотра
Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

Российская армия 17 раз обстреляла жилые кварталы в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.

Общество •   •  16731 просмотра
Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены