Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым убийствам гражданского населения во время боев за Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Речь идет о тимуре сеферове - 32-летнем контрактнике 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа вооруженных сил россии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в оккупированном поселке Мокрец Броварского района рашист совместно с другими захватчиками обстреливал частные дома, врывался в них и отбирал имущество у людей. Задокументировано, что во время одного из таких "налетов" сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя.

Почувствовав сопротивление со стороны мужчины, россиянин произвел по нему несколько выстрелов из автомата прямо во дворе домовладения. В результате тяжелых огнестрельных ранений пострадавший погиб на месте.

На основании собранного массива информации следователи Службы безопасности заочно сообщили сеферову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

Также продолжаются комплексные мероприятия для установления местонахождения военного преступника из рф и его наказания за убийство гражданина Украины.

Напомним

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.