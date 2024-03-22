Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении
Киев • УНН
32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым убийствам гражданского населения во время боев за Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Речь идет о тимуре сеферове - 32-летнем контрактнике 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа вооруженных сил россии,
Детали
Отмечается, что в оккупированном поселке Мокрец Броварского района рашист совместно с другими захватчиками обстреливал частные дома, врывался в них и отбирал имущество у людей. Задокументировано, что во время одного из таких "налетов" сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя.
Почувствовав сопротивление со стороны мужчины, россиянин произвел по нему несколько выстрелов из автомата прямо во дворе домовладения. В результате тяжелых огнестрельных ранений пострадавший погиб на месте.
На основании собранного массива информации следователи Службы безопасности заочно сообщили сеферову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.
Также продолжаются комплексные мероприятия для установления местонахождения военного преступника из рф и его наказания за убийство гражданина Украины.
Напомним
Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.
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