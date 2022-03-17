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19:03 • 59978 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110811 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108225 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 82282 просмотра

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Рашисты из "Искандеров" обстреляли Покровск: есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты вчера вечером обстреляли из “Искандеров” город Покровск в Донецкой области. В результате ранены двое людей. Об этом информирует председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что рашисты попали в кофейню, два человека ранены. К счастью, нет погибших.

Также сегодня в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

“Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" - это смерти, разрушения и ненависть”, - подчеркнул Кириленко.

Председатель ОГА также публикует кадры последствий обстрелов Марьинки, Покровска и Авдеевки.

Добавим

За последние 24 часа в результате обстрелов Луганской области 4 погибших и 10 раненых - все в Рубежном, по области повреждено 40 домов.

Украинские Национальные Новости

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