Рашисты из "Искандеров" обстреляли Покровск: есть раненые

Детали

Сообщается, что рашисты попали в кофейню, два человека ранены. К счастью, нет погибших.

Также сегодня в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

“Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" - это смерти, разрушения и ненависть”, - подчеркнул Кириленко.

Председатель ОГА также публикует кадры последствий обстрелов Марьинки, Покровска и Авдеевки.

Добавим

За последние 24 часа в результате обстрелов Луганской области 4 погибших и 10 раненых - все в Рубежном, по области повреждено 40 домов.