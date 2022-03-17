Рашисты из "Искандеров" обстреляли Покровск: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты вчера вечером обстреляли из “Искандеров” город Покровск в Донецкой области. В результате ранены двое людей. Об этом информирует председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что рашисты попали в кофейню, два человека ранены. К счастью, нет погибших.
Также сегодня в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.
“Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" - это смерти, разрушения и ненависть”, - подчеркнул Кириленко.
Председатель ОГА также публикует кадры последствий обстрелов Марьинки, Покровска и Авдеевки.
Добавим
За последние 24 часа в результате обстрелов Луганской области 4 погибших и 10 раненых - все в Рубежном, по области повреждено 40 домов.