На Луганщині за останню добу рашисти вбили 4 людини. Пошкоджено 40 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За останні 24 години на Луганщині внаслідок обстрілів 4 загиблих та 10 поранених – усі в Рубіжному, по області пошкоджено 40 будинків. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Сергія Гайдая, голов Луганської ОДА.
Деталі
Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного та Попасної за останні 24 години пошкоджено понад 46 об’єктів.
Із них 12 багатоквартирних та 28 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.
Під час обстрілів загинуло чотири людини, постраждало десять. Усі в Рубіжному.
Рятувальників залучено для гасіння 16 пожеж, що виникли внаслідок відкриття вогню окупаційними військами рф.
Крім того, сьогодні пожежними розібрані завали, підвезено 32 тонни води на потреби цивільного населення, розвезено більше 11 тонн гуманітарної допомоги у сховища тощо.