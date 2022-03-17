В Луганской област за последние сутки рашисты убили 4 человека. Повреждены 40 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН.З а последние 24 часа в Луганской области в результате обстрелов 4 погибших и 10 раненых - все в Рубежном, по области повреждено 40 домов. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Сергея Гайдая, главы Луганской ОГА.
Детали
В результате мощных обстрелов русской армией Северодонецка, Рубежного и Попасной за последние 24 часа повреждено более 46 объектов.
Из них 12 многоквартирных и 28 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.
Во время обстрелов погибло четыре человека, пострадало десять. Все в Рубежном.
Спасателей привлечены к тушению 16 пожаров, возникших в результате открытия огня оккупационными войсками рф.
Кроме того, сегодня пожарными разобраны завалы, подвезено 32 тонны воды на нужды гражданского населения, развезено более 11 тонн гуманитарной помощи в хранилища.