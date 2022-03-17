Рашисти з “Іскандерів” обстріляли Покровськ: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти вчора ввечері обстріляли з “Іскандерів” місто Покровськ у Донецькій області. В результаті, поранено двох людей. Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.
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Повідомляється, що рашисти влучили у кав’ярню, двоє людей поранено. На щастя, немає загиблих.
Також сьогодні протягом дня тривають обстріли з "Градів" в райони Авдіївки, Красногорівки та Мар’їнки.
“Російська орда свідомо вбиває наших людей і нищить те, що ми вибудовували роками. "Русскій мір" – це смерті, руйнування і ненависть”, - наголосив Кириленко.
Голова ОДА також публікує кадри наслідків обстрілів Мар’їнки, Покровська та Авдіївки.
Додамо
За останні 24 години на Луганщині внаслідок обстрілів 4 загиблих та 10 поранених – усі в Рубіжному, по області пошкоджено 40 будинків.