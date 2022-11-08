Рашисты ударили по Херсонской области из РСЗО: двое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня днем российские войска ударили из РСЗО по поселку городского типа Великая Александровка в Херсонской области – двое гражданских получили ранения. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Сегодня днем российские террористы обстреляли Херсонскую область. В частности, пгт Великая Александровка. Нанесли удар с РСЗО. В результате обстрела осколочное ранение получили 2 гражданских", – написал Тимошенко.
Напомним
7 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты готовят в Херсонской области провокативные обстрелы жилых районов.