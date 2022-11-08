Рашисты ударили по Херсонской области из РСЗО: двое раненых

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня днем российские войска ударили из РСЗО по поселку городского типа Великая Александровка в Херсонской области – двое гражданских получили ранения. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.