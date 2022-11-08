Рашисти вдарили по Херсонщині з РСЗВ: двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні вдень російські війська вдарили з РСЗВ по селищу міського типу Велика Олександрівка на Херсонщині – двоє цивільних дістали поранення. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли Херсонську область. Зокрема, смт Велика Олександрівка. Завдали удару з РСЗВ. В результаті обстрілу осколочне поранення отримали 2 цивільні особи", – написав Тимошенко.
Нагадаємо
7 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупанти готують у Херсонській області провокативні обстріли житлових районів.