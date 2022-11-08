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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 7164 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 20961 перегляди

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Рашисти вдарили по Херсонщині з РСЗВ: двоє поранених

Рашисти вдарили по Херсонщині з РСЗВ: двоє поранених

Київ • УНН

 • 210370 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні вдень російські війська вдарили з РСЗВ по селищу міського типу Велика Олександрівка на Херсонщині – двоє цивільних дістали поранення. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли Херсонську область. Зокрема, смт Велика Олександрівка. Завдали удару з РСЗВ. В результаті обстрілу осколочне поранення отримали 2 цивільні особи", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

7 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупанти готують у Херсонській області провокативні обстріли житлових районів.

Українські Національні Новини

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