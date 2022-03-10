Рашисты вблизи Светлодарска перебили газопровод высокого давления

Детали

Незадолго до того русские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской общине. Разрушена котельная в школе и несколько домов, выбило окна в детсаду.

А сегодня днем в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.

"Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью восстановили электроснабжение в Светлодарске, Новоселовке и Александрополе. За исключением трех улиц на окраинах, электричество вернули и ко всему Новолуганскому", - отметил Кириленко.

Продолжаются работы в Луганском.

Без электричества и воды остается Мироновка, где пока нет возможности начать ремонт.