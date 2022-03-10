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19:03 • 59909 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110771 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108199 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103196 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 82205 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 86851 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рашисты вблизи Светлодарска перебили газопровод высокого давления

Рашисты вблизи Светлодарска перебили газопровод высокого давления

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Близ Светлодарска русские перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, каким образом и как быстро удастся его восстановить. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Детали

Незадолго до того русские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской общине. Разрушена котельная в школе и несколько домов, выбило окна в детсаду.

А сегодня днем в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.

"Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью восстановили электроснабжение в Светлодарске, Новоселовке и Александрополе. За исключением трех улиц на окраинах, электричество вернули и ко всему Новолуганскому", - отметил Кириленко.

Продолжаются работы в Луганском.

Без электричества и воды остается Мироновка, где пока нет возможности начать ремонт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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