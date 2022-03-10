Рашисты вблизи Светлодарска перебили газопровод высокого давления
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Близ Светлодарска русские перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, каким образом и как быстро удастся его восстановить. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Детали
Незадолго до того русские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской общине. Разрушена котельная в школе и несколько домов, выбило окна в детсаду.
А сегодня днем в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.
"Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью восстановили электроснабжение в Светлодарске, Новоселовке и Александрополе. За исключением трех улиц на окраинах, электричество вернули и ко всему Новолуганскому", - отметил Кириленко.
Продолжаются работы в Луганском.
Без электричества и воды остается Мироновка, где пока нет возможности начать ремонт.