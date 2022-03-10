Рашисти поблизу Світлодарська перебили газогін високого тиску
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Поблизу Світлодарська росіяни перебили газогін високого тиску. Як горить пошкоджений газогін, видно здалеку. Газовики невдовзі з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Донецької ОДА Павла Кириленко.
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Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Зруйновано котельню у школі та кілька будинків, вибило вікна у дитсадку.
А сьогодні вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі.
"Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського", - зазначив Кириленко.
Тривають роботи у Луганському.
Без електрики та води залишається Миронівка, де поки що немає можливості розпочати ремонт.