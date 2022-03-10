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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 2727 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Рашисти поблизу Світлодарська перебили газогін високого тиску

Рашисти поблизу Світлодарська перебили газогін високого тиску

Київ • УНН

 • 120348 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Поблизу Світлодарська росіяни перебили газогін високого тиску. Як горить пошкоджений газогін, видно здалеку. Газовики невдовзі з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Донецької ОДА Павла Кириленко.

Деталі

Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Зруйновано котельню у школі та кілька будинків, вибило вікна у дитсадку.

А сьогодні вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі.

"Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського", - зазначив Кириленко.

Тривають роботи у Луганському.

Без електрики та води залишається Миронівка, де поки що немає можливості розпочати ремонт.

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