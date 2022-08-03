Рашисты обстреляли Чугуев: погибший и раненая – граждане рф

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"Сегодня в 12:50 рашисты обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетные снаряды. Есть один погибший, двое ранены. Погибший и одна ранена – граждане рф. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела", – сообщил Болвинов.

Напомним

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть информация, что в ближайшее время российские оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и области.