Найближчим часом росія посилить ракетні удари по Харкову та області – Синєгубов

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"У нас є інформація, що найближчим часом окупанти посилять ракетні удари по місту Харків, по районам Харківської області. Тому моє прохання до мешканців Харкова та області – максимально чітко реагувати на сигнал повітряної тривоги та ракетної небезпеки", – сказав Синєгубов.

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Олег Синєгубов заявив, що Харків та область готові до можливої спроби наступу російських окупантів.