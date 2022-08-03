Найближчим часом росія посилить ракетні удари по Харкову та області – Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є інформація, що найближчим часом російські окупанти посилять ракетні удари по Харкову та області. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Цитата
"У нас є інформація, що найближчим часом окупанти посилять ракетні удари по місту Харків, по районам Харківської області. Тому моє прохання до мешканців Харкова та області – максимально чітко реагувати на сигнал повітряної тривоги та ракетної небезпеки", – сказав Синєгубов.
Нагадаємо
Олег Синєгубов заявив, що Харків та область готові до можливої спроби наступу російських окупантів.