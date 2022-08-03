Ми готові: Синєгубов про можливий наступ росіян на Харків та область
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Харків та область готові до можливої спроби наступу російських окупантів. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Окупаційними ЗМІ ширяться повідомлення щодо можливого наступу на Харків та Харківську область, то я хочу відповісти: повірте, наші ЗСУ тримають свої позиції, постійно атакують ворога. Ворог хоча й намагається прорвати нашу оборону, однак зазнає втрат серед живої сили, техніки й відходить на раніше зайняті свої позиції. Якщо навіть й буде спроба наступу через південно-східний, північний чи північно-східний напрямок, повірте, ми до цього готові", – розповів Синєгубов.
Деталі
За словами голови ОВА, органи місцевого самоврядування постійно працюють над посиленням інженерних фортифікаційних споруд.
"Тому ворог при спробі наступу на Харків та на будь-який з населених пунктів Харківської області зазнає чергового фіаско", - сказав Синєгубов.
Доповнення
Як припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), росія хоче анексувати Харківську область.