Ми готові: Синєгубов про можливий наступ росіян на Харків та область

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"Окупаційними ЗМІ ширяться повідомлення щодо можливого наступу на Харків та Харківську область, то я хочу відповісти: повірте, наші ЗСУ тримають свої позиції, постійно атакують ворога. Ворог хоча й намагається прорвати нашу оборону, однак зазнає втрат серед живої сили, техніки й відходить на раніше зайняті свої позиції. Якщо навіть й буде спроба наступу через південно-східний, північний чи північно-східний напрямок, повірте, ми до цього готові", – розповів Синєгубов.

Деталі

За словами голови ОВА, органи місцевого самоврядування постійно працюють над посиленням інженерних фортифікаційних споруд.

"Тому ворог при спробі наступу на Харків та на будь-який з населених пунктів Харківської області зазнає чергового фіаско", - сказав Синєгубов.

Доповнення

Як припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), росія хоче анексувати Харківську область.