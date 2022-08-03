Мы готовы: Синегубов о возможном наступлении россиян на Харьков и область
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Харьков и область готовы к возможной попытке наступления российских оккупантов. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"Оккупационными СМИ распространяются сообщения о возможном наступлении на Харьков и Харьковскую область, поэтому я хочу ответить: поверьте, наши ВСУ держат свои позиции, постоянно атакуют врага. Враг хоть и пытается прорвать нашу оборону, однако терпит потери среди живой силы, техники и отходит на ранее занятые свои позиции. Если даже будет попытка наступления через юго-восточное, северное или северо-восточное направление, поверьте, мы к этому готовы", – рассказал Синегубов.
Детали
По словам главы ОВА, органы местного самоуправления постоянно работают над усилением инженерных фортификационных сооружений.
"Поэтому враг при попытке наступления на Харьков и на любой из населенных пунктов Харьковской области потерпет очередное фиаско", - сказал Синегубов.
Дополнение
Как предполагают аналитики Института изучения войны (ISW), россия хочет аннексировать Харьковскую область.