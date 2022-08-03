В ближайшее время россия усилит ракетные удары по Харькову и области – Синегубов

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"У нас есть информация, что в ближайшее время оккупанты усилят ракетные удары по городу Харькову, по районам Харьковской области. Поэтому моя просьба к жителям Харькова и области – максимально четко реагировать на сигнал воздушной тревоги и ракетной опасности", – сказал Синегуб.

Напомним

Олег Синегубов заявил, что Харьков и область готовы к возможной попытке наступления российских оккупантов.