В ближайшее время россия усилит ракетные удары по Харькову и области – Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть информация, что в ближайшее время российские оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и области. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"У нас есть информация, что в ближайшее время оккупанты усилят ракетные удары по городу Харькову, по районам Харьковской области. Поэтому моя просьба к жителям Харькова и области – максимально четко реагировать на сигнал воздушной тревоги и ракетной опасности", – сказал Синегуб.
Напомним
Олег Синегубов заявил, что Харьков и область готовы к возможной попытке наступления российских оккупантов.