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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21987 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти обстріляли Чугуїв: загиблий та поранена – громадяни рф

Рашисти обстріляли Чугуїв: загиблий та поранена – громадяни рф

Київ • УНН

 • 103843 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли з РСЗВ Чугуїв Харківської області –  двоє поранених та один загиблий, серед них є громадяни рф. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий та одна поранена – громадяни рф. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу", – повідомив Болвінов.

Нагадаємо

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є інформація, що найближчим часом російські окупанти посилять ракетні удари по Харкову та області.

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