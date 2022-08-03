Рашисти обстріляли Чугуїв: загиблий та поранена – громадяни рф

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"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий та одна поранена – громадяни рф. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу", – повідомив Болвінов.

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За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є інформація, що найближчим часом російські окупанти посилять ракетні удари по Харкову та області.