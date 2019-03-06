Утро в столице начался с пробок

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, Борщаговской, Бассейной, Генерала Алмазова, бульваре Тараса Шевченко, Новоконстантиновской, Елены Телиги, Владимирском спуске, Бессарабской площади, улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе.



Видимо осложнения движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, улицах Сечевых Стрельцов, Рыбальский, Московской, Юрия Ильенко, Кирилловской, Дегтяревской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.



На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе.

Кроме того, местами затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до "Житомирской"), улице Соборной.



Движение на Дарницком, Южном мостах и на мосту Патона затруднено в направлении правого берега, на Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, сегодня в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.