Утро в столице начался с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, Борщаговской, Бассейной, Генерала Алмазова, бульваре Тараса Шевченко, Новоконстантиновской, Елены Телиги, Владимирском спуске, Бессарабской площади, улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе.
Видимо осложнения движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, улицах Сечевых Стрельцов, Рыбальский, Московской, Юрия Ильенко, Кирилловской, Дегтяревской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе.
Кроме того, местами затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до "Житомирской"), улице Соборной.
Движение на Дарницком, Южном мостах и на мосту Патона затруднено в направлении правого берега, на Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, сегодня в Украине без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.