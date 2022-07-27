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Утренний обстрел Харькова и области: глава ОВА показал последствия

Киев • УНН

 • 144028 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В результате утреннего обстрела Харькова и области разрушениям подверглось здание колледжа. Также горело 10 автомобилей. Последствия разрушений показал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

“Враг снова применил против гражданских объектов ракеты С-300. Объект инфраструктуры в Харькове и здание колледжа частично разрушены, в результате попадания горели 10 автомобилей. На месте работают спасательные службы и правоохранители, документирующие очередные преступления российских оккупантов против мирного населения Харьковской области”, – написал Синегубов.

На фото, по словам главы ОВА, обнародованы последствия сегодняшних обстрелов Индустриального района Харькова и лесного колледжа Чугуевского района.

Дополнение

В Харькове 27 июля утром российские оккупанты обстреляли два района. Мэр сообщил о шести раненых.

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