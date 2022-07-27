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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранковий обстріл Харкова та області: голова ОВА показав наслідки

Ранковий обстріл Харкова та області: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 144029 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу Харкова та області руйнувань зазнала будівля коледжу. Також горіли 10 автомобілів. Наслідки руйнувань показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

“Ворог знову застосував проти цивільних об'єктів ракети С-300. Об'єкт інфраструктури у Харкові та будівля коледжу частково зруйновані, внаслідок влучання горіли 10 автомобілів. На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці, які документують чергові злочини російських окупантів проти мирного населення Харківщини”, – написав Синєгубов.

На фото, зі слів голови ОВА, оприлюднені наслідки сьогоднішніх обстрілів Індустріального району Харкова та лісового коледжу Чугуївського району.

Доповнення

У Харкові 27 липня вранці російські окупанти обстріляли два райони. Мер повідомив про шістьох поранених.

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