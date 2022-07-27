Ранковий обстріл Харкова та області: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу Харкова та області руйнувань зазнала будівля коледжу. Також горіли 10 автомобілів. Наслідки руйнувань показав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Ворог знову застосував проти цивільних об'єктів ракети С-300. Об'єкт інфраструктури у Харкові та будівля коледжу частково зруйновані, внаслідок влучання горіли 10 автомобілів. На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці, які документують чергові злочини російських окупантів проти мирного населення Харківщини”, – написав Синєгубов.
На фото, зі слів голови ОВА, оприлюднені наслідки сьогоднішніх обстрілів Індустріального району Харкова та лісового коледжу Чугуївського району.
Доповнення
У Харкові 27 липня вранці російські окупанти обстріляли два райони. Мер повідомив про шістьох поранених.