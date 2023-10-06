Утренний обстрел рф Харькова: раненых уже по меньшей мере 25
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате российской атаки «Искандерами» на Харьков, погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 человек получили ранения. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, информирует УНН.
Цитата
«российские военные около семи часов утра совершили обстрел города Харькова ракеты типа «Искандер – М», в результате чего в настоящее время мы имеем 25 раненых гражданских граждан и также одного погибшего ребенка, которому было 10 лет», - заявил руководитель прокуратуры.
Дополнение
россияне под утро дважды ударили по Харькову.
Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар.