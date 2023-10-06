Ранковий обстріл рф Харкова: поранених вже щонайменше 25
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Внаслідок російської атаки «Іскандерами» на Харків, загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 людей отримали поранення. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, інформує УНН.
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«російські військові близько сьомої години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракети типу «Іскандер – М», внаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян і також одну загиблу дитину, якій було 10 років», - заявив керівник прокуратури.
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росіяни під ранок двічі вдарили по Харкову.
Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.