Ранковий обстріл рф Харкова: поранених вже щонайменше 25

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Внаслідок російської атаки «Іскандерами» на Харків, загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 людей отримали поранення. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, інформує УНН.

Цитата

«російські військові близько сьомої години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракети типу «Іскандер – М», внаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян і також одну загиблу дитину, якій було 10 років», - заявив керівник прокуратури.

Доповнення

росіяни під ранок двічі вдарили по Харкову.

Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.

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