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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утренний Киев стал в пробках

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утренний Киев стал в пробках

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Дарницком, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мостах Северном и Метро можно проехать свободно.

Напомним, сегодня в Киевской области без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

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