Утренние туманы и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Температура воздуха сегодня в Украине будет колебаться от 10 до 18 градусов тепла, дождей не ожидается, утром - туманы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 29 октября без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье от 1° тепла до 4° мороза; днем 10-15° тепла, на западе страны до 18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 5-8° тепла, днем 11-14°.