Утренняя атака врага на Запорожье: в ОП сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Утренний ракетный удар российских войск из С-300 в Запорожской области задел частный сектор и ферму, обошлось без жертв. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во вторник, 8 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"российские террористы сегодня в 4:30 утра нанесли удары по Запорожской области. Под прицелом было село Лежин. Накрывали из ЗРК С-300. Также под обстрелами была Степненская ОТГ Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство. Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", - сообщил Тимошенко.
Детали
Всего за сутки в регионе было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах, отметил чиновник.
Напомним
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле села в Запорожской области.