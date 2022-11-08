Утренняя атака врага на Запорожье: в ОП сообщили детали

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"российские террористы сегодня в 4:30 утра нанесли удары по Запорожской области. Под прицелом было село Лежин. Накрывали из ЗРК С-300. Также под обстрелами была Степненская ОТГ Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство. Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", - сообщил Тимошенко.

Детали

Всего за сутки в регионе было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах, отметил чиновник.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле села в Запорожской области.