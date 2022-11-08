Ранкова атака ворога на Запоріжжі: в ОП повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ранковий ракетний удар російських військ з С-300 у Запорізькій області зачепив приватний сектор та ферму, обійшлося без жертв. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у вівторок, 8 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"російські терористи сьогодні о 4:30 ранку завдали ударів по Запорізькій області. Під прицілом було село Лежине. Накривали із ЗРК С-300. Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. Добре, що немає ні поранених, ні загиблих", - повідомив Тимошенко.
Деталі
Всього протягом доби у регіоні було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах, зазначив посадовець.
Нагадаємо
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл села у Запорізькій області.