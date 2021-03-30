Раков ожидают изменения, а Дев – удачные сделки: эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овны

Хотим поздравить с днем рождения апрельских Овнов и пожелать им здоровья, успехов и удачи в их новом году. День рождения – самый сильный энергетический период года. Мечтайте и составляйте планы на свой новый год жизни. Эта неделя для Овнов принесет дух перемен, желание менять свою жизнь и даже свой имидж, стиль одежды, прическу. Захочется заняться спортом или танцами. Они будут на виду, и это хорошо для тех Овнов, которые ведут яркую деятельность: работники театра и кино, медиа, все информационные направления, рекламщики. Также очень хорошее время для любого вида обучения, тренингов, экзаменов. В любых делах лучше опираться на поддержку старых друзей.

У Овнов на этой неделе могут появиться свои тайны. В личной жизни отличное время для знакомств, романтических отношений. Тут также их будет преследовать успех. Трудности могут быть в финансовой сфере. Не стоит транжирить деньги, особенно делать крупные покупки.

2 – 3 апреля следует быть внимательными на дорогах. Не стоит в этот период заниматься покупкой автомобиля.

Телец

Для Тельцов это будет финансово активная неделя. Могут начаться новые проекты, можно рассматривать новые предложения или менять работу. Также хорошо работать онлайн в уединении. В любом случае работа может быть достаточно эффективной. Тельцам руководителям нужно активно продвигать свои планы и проекты. Удачное время для Тельцов, которые занимаются финансовой сферой, пищевыми направлениями, психологией, творческими и ремесленными вопросами. В середине недели могут быть задержки в оплате.

2 - 3 апреля не стоит брать кредиты и инвестировать. Задумайтесь об отдыхе. Поездки на природу, время с друзьями, занятия танцами или любым видом творчества. Возможен также отдых заграницей, в самых уединенных романтических местах. Ведь в личных отношениях неделя будет прекрасной. Особенно у семейных Тельцов. У одиноких Тельцов могут быть встречи с бывшими партнерами.

Близнецы

Несмотря на локдаун Близнецам просто необходимо вести себя активно, притягивать внимание и организовывать интересные групповые проекты, чаты общения, всевозможные форумы. Удача будет у тех Близнецов, которые занимаются медиа, писателей и сценаристов, а также тех, кто работает с IT-технологиями и в обучении. Опирайтесь в любых начинаниях на своих единомышленников и друзей. Может быть большая информационная перегруженность, а знания, полученные на этой неделе могут быть очень интересные. Хороший период также для тех Близнецов, которые работают с детьми, в сфере образования. Там также может быть много новых возможностей. Огромную роль сыграют новые знакомства. А дружба может перерастать в любовь.

Для семейных Близнецов прекрасная неделя для плодотворного общения со своими родными, любимыми, с детьми. Много общения и переписок будут с родственниками и соседями. 2 – 3 апреля Близнецы могут почувствовать сильное раздражение. Следует не перезагружать себя в эти дни.

Раки

У Раков на этой неделе могут быть много изменения по работе как в лучшую, так и в худшую сторону. Одни Раки могут получить повышение, у начальства они могут быть на особом счету, а другие задумаются менять работу. Главное не боятся любых действий. Так как Вы не останетесь в тени. Смело реализуйте задуманное, выступайте перед аудиториями, выдвигайте свои идеи. Отличное время для Раков-руководителей. На этой неделе могут произойти события, которыми Вы сможете гордиться.

Хорошая неделя для решения вопросов с наследством или налоговыми ведомствами, возможно, и другими инстанциями. Также если есть застоявшиеся вопросы судебного характера. Эти вопросы могут разрешиться хорошо и спокойно. Особая поддержка у Раков будет от семьи. 2 - 3 апреля не стоит быть излишне эмоциональными и тем более срываться на родных.

Львы

Львы на этой неделе могут почувствовать положительный настрой и прилив энергии. Время также благоприятно для новых перемен. Например, менять работу или выбирать новые направления, начинать новый проект, увлечься новым хобби. Но без риска для себя в деньгах! Могут быть интересные предложения и премии. Главное излишне не рисковать, все тщательно обдумывать и не бросать деньги на ветер. Хорошее время для тех Львов, которые работают с иностранцами, в сфере образования и психологии, также в юридических направлениях.

В любви достаточно романтичный период. Семейным Львам хорошо отдохнуть с семьей у моря. У одиноких Львов могут быть прекрасные знакомства. Для тех Львов, кто занимается духовным развитием очень интересный период – можно встретить своего учителя. Хорошо было бы усиленно заниматься практиками, посещать ретриты.

Дева

Для Дев также неделя будет очень насыщенной событиями. Может быть большая загрузка по работе, эффективное общение с начальством может дать прекрасные плоды для дальнейшего роста. Удача может быть в вопросах финансов, судов, кредитов, премий, получение выплат и возвращения долгов. Могут быть неплохие финансовые сделки. Особая загруженность будет у тех Дев, которые работают в финансовой и налоговой сферах, в медицине, транспортных и юридических направлениях, в любой коммерции и торговле.

В личной жизни весьма эмоциональный период. Стоит уделить время своей семье и детям, выходные провести совместно на природе, даче.

Весы

Неделя принесет успех тем Весам, которые занимаются юриспруденцией, коммерцией, торговлей и риэлтерством. Хороший период для новых партнерских отношений. Также для заключения новых выгодных договоров. Прекрасный период для творческих Весов: дизайнеров всех направлений, художников, ремесленников. Может быть неплохая реализация их творческой продукции. Неделя принесет теплые отношения в семье. Хороший период и для одиноких Весов – удачное время для брачного предложения и свадьбы. Не стоит отказываться от поездок за рубеж.

Скорпион

Хорошее время наладить свою работу. Возможно, придётся приложить не мало усилий на это. Прекрасно совмещать несколько направлений сразу. Особо загруженная неделя для Скорпионов-медработников, также успех в экономических и правовых направлениях. Может быть много работы онлайн. Финансово неделя может принести неплохие заработки, премии.

К концу недели не стоит брать кредиты, вкладывать деньги в новые проекты. Неплохо бы заняться обустройством собственного дома, ремонтными работами. Много напряженных моментов с родными и детьми, а желание взять излишнюю ответственность за них может привести к новым конфликтам. Нужно уделить время своему здоровью – время для правильного питания, спорта.

Стрелец

Неделя очень хорошая для отдыха, романтики, занятия любимым хобби. В работе удача будет сопутствовать тем Стрельцам, которые занимаются творчеством, работают в сфере СМИ, торговле, информационных направлениях, тех кто занимаются детьми. Также хорошее время для групповых занятий, форумов, обучающих программ. Удачно время для того, чтобы заниматься ремонтом своего дома или дачи, покупкой и продажей недвижимости, автомобиля. Могут появиться новые выгодные знакомства. А встречи и переговоры будут весьма перспективными, возможны долгосрочные контракты.

Отдых с семьей принесет радость. Хорошо провести выходные вместе, съездит на природу или на дачу. Для Стрельцов неделя может быть очень эмоциональной, особенно 2-3 апреля. В эти дни не стоит принимать решения.

Козерог

Для Козерогов прекрасная неделя для того, чтобы провести время с семьей и друзьями. Совместные поездки с ними на отдых укрепят отношения. Также хорошее время для ремонта и любых решений с недвижимостью и землей. Возможен переезд в новое жилье. А Козероги, занимающиеся строительством и риэлторы не останутся без работы. Работа принесет им много перемен. Стоит пересмотреть условия и график работы, обдумать свои новые планы и проекты. Могут появиться новые направления в работе. Хорошо работать онлайн.

В середине недели могут возникнуть сложности в отношениях с коллективом. Не стоит себя перегружать, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Больше прогулок на свежем воздухе, спорт. Также не стоит на этой неделе покупать автомобиль и выяснять отношения с родственниками и соседями.

Водолей

Для Водолеев неделя будет очень насыщенной событиями. Множество встреч, знакомств, обучение, всевозможные форумы, интересные онлайн проекты. Возможно получение долгожданных документов. Хорошее время для преподавателей и студентов. В этот период вам будет легко изучать языки и любую другу информацию, сдавать экзамены. Также удачна неделя для тех Водолеев, которые занимаются медиа, в рекламных и торговых, коммерческих, транспортных, информационных направлений.

Удачное время для любви, весьма романтический период. К концу недели будьте осторожны: не испортите все своими разрушительными эмоциями. Уделите особое внимание детям, они будут нуждаться в вас.

Рыбы

Рыбы могут ощутить на этой неделе стабильность и спокойствие. Финансово хороший период. Они могут делать крупные покупки. Может появиться дополнительный источник дохода. А те Рыбы, которые занимаются коммерческой и финансовой деятельностью будут иметь успех. И все-таки некую осторожность нужно иметь и быть рассудительными. Отличная неделя будет еще и для тех Рыб, которые зарабатывают голосом: спикеры, ведущие, певцы.

У Рыб, так же, как и у многих других знаков, будет возможность заняться вопросами обустройства дома, куплей-продажей своей недвижимости, ремонтом. На этой неделе вам придётся взять ответственность за свою семью и родителей, самостоятельно принимать решения.