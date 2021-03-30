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Раків очікують зміни, а Дів - вдалі угоди: ексклюзивний гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. УНН починає публікацію щотижневих гороскопів для всіх знаків зодіаку. Кому пощастить у справах, а кому не варто найближчим часом починати щось нове, хто може зустріти любов, а кому слід приділити більше уваги близьким або здоров'ю - читайте в ексклюзивному гороскопі на найближчі дні (до 4 квітня включно), складеним для читачів УНН професійним астрологом Ксенією Базиленко.

Овни

Хочемо привітати з днем народження квітневих Овнів і побажати їм здоров'я, успіхів і удачі в їх новому році. День народження - найсильніший енергетичний період року. Мрійте та складайте плани на свій новий рік життя. Цей тиждень для Овнів принесе дух змін, бажання змінювати своє життя і навіть свій імідж, стиль одягу, зачіску. Захочеться зайнятися спортом або танцями. Вони будуть на видноті, і це добре для тих Овнів, які ведуть яскраву діяльність: працівники театру і кіно, медіа, всі інформаційні напрямки, рекламщики. Також дуже хороший час для будь-якого виду навчання, тренінгів, іспитів. У будь-яких справах краще спиратися на підтримку старих друзів.

У Овнів на цьому тижні можуть з'явитися свої таємниці. В особистому житті відмінний час для знайомств, романтичних відносин. Тут також їх буде переслідувати успіх. Труднощі можуть бути у фінансовій сфері. Не варто тринькати гроші, особливо робити великі покупки.

2 - 3 квітня слід бути уважними на дорогах. Не варто в цей період займатися купівлею автомобіля.

Телець

Для Тельців це буде фінансово активний тиждень. Можуть початися нові проекти, можна розглядати нові пропозиції або міняти роботу. Також добре працювати онлайн в усамітненні. У будь-якому випадку робота може бути досить ефективною. Тельцям-керівникам потрібно активно просувати свої плани і проекти. Вдалий час для Тельців, які займаються фінансовою сферою, харчовими напрямками, психологією, творчими і ремісничими питаннями.В середині тижня можуть бути затримки в оплаті. 2 - 3 квітня не варто брати кредити й інвестувати.

Задумайтесь про відпочинок. Поїздки на природу, час з друзями, заняття танцями або будь-яким видом творчості. Можливий також відпочинок закордоном, у найбільш усамітнених романтичних місцях. Адже в особистих відносинах тиждень буде прекрасним. Особливо у сімейних Тельців. У самотніх Тельців можуть бути зустрічі з колишніми партнерами.

Близнюки

Незважаючи на локдаун Близнюкам просто необхідно вести себе активно, притягувати увагу та організовувати цікаві групові проекти, чати спілкування, всілякі форуми. Удача буде у тих Близнюків, які займаються медіа, письменників і сценаристів,  тако тих, які працюють в IT-технологіях і в навчанні. Спирайтеся в будь-яких починаннях на своїх однодумців і друзів. Може бути велика інформаційна перевантаженість, а знання, отримані на цьому тижні можуть бути дуже цікаві. Хороший період також для тих Близнюків, які працюють з дітьми, в сфері освіти. Там також може бути багато нових можливостей. Величезну роль зіграють нові знайомства. А дружба може переростати в любов.

Для сімейних Близнюків прекрасний тиждень для плідного спілкування зі своїми рідними, коханими, з дітьми. Багато спілкування і листування будуть з родичами та сусідами. 2 - 3 квітня Близнюки можуть відчути сильне роздратування. Варто не перезавантажувати себе в ці дні.

Раки

У Раків на цьому тижні може бути багато змін в роботі як в кращий, так і в гірший бік. Одні Раки можуть отримати підвищення, у начальства вони можуть бути на особливому рахунку, а інші замисляться над зміною роботу. Головне не бояться будь-яких дій. Адже Ви не залишитеся в тіні. Сміливо реалізуйте задумане, виступайте перед аудиторіями, висувайте свої ідеї. Відмінний час для Раків-керівників. На цьому тижні можуть статися події, якими Ви зможете пишатися.

Гарний тиждень для вирішення питань зі спадщиною або податковими відомствами, можливо, і іншими інстанціями. Також якщо є давні питання судового характеру, то ці питання можуть вирішитися добре і спокійно. Особлива підтримка у Раків буде від сім'ї. 2 - 3 квітня не варто бути надто емоційними і тим більше зриватися на рідних.

Леви

Леви на цьому тижні можуть відчути позитивний настрій та приплив енергії. Час також сприятливий для нових змін. Наприклад, змінювати роботу чи обирати нові напрямки, починати новий проект, захопитися новим хобі. Але без ризику для себе в грошах! Можуть бути цікаві пропозиції та премії. Головне зайвий раз не ризикувати, все ретельно обмірковувати і не викидати гроші на вітер. Гарний час для тих Левів, які працюють з іноземцями, в сфері освіти та психології, також в юридичних напрямках.

У любові досить романтичний період. Сімейним Левам добре відпочити з сім'єю біля моря. У самотніх Левів можуть бути прекрасні знайомства. Для тих Левів, хто займається духовним розвитком, дуже цікавий період - можна зустріти свого вчителя. Добре було б посилено займатися практиками, відвідувати ретріти.

Діва

Для Дів також тиждень буде дуже насичений подіями. Може бути велике завантаження по роботі, ефективне спілкування з начальством може дати прекрасні плоди для подальшого зростання. Удача можлива в питаннях фінансів, судів, кредитів, премій, отримання виплат і повернення боргів. Можуть бути непогані фінансові операції. Особлива завантаженість буде у тих Дів, які працюють у фінансовій і податковій сферах, в медицині, транспортних і юридичних напрямках, в будь-якій комерції і торгівлі.

В особистому житті дуже емоційний період. Варто приділити час своїй родині і дітям, вихідні провести спільно на природі, дачі.

Терези

Тиждень принесе успіх тим Терезам, які займаються юриспруденцією, комерцією, торгівлею і рієлтерством. Хороший період для нових партнерських відносин. Також для укладення нових вигідних договорів. Прекрасний період для творчих Терезів: дизайнерів всіх напрямів, художників, ремісників. Може бути непогана реалізація їх творчої продукції.

Тиждень принесе теплі відносини в родині. Хороший період і для одиноких Терезів - вдалий час для шлюбної пропозиції і весілля. Не варто відмовлятися від поїздок за кордон.

Скорпіон

Гарний час налагодити свою роботу. Можливо, доведеться докласти чимало зусиль для цього. Прекрасно поєднувати кілька напрямків відразу. Особливо завантажений тиждень для Скорпіонів-медпрацівників, також чекає успіх в економічних і правових напрямках. Може бути багато роботи онлайн. Фінансово тиждень може принести непогані заробітки, премії. До кінця тижня не варто брати кредити, вкладати гроші в нові проекти.

Непогано б зайнятися облаштуванням власного будинку, ремонтними роботами. Багато напружених моментів з рідними і дітьми, а бажання взяти зайву відповідальність за них може призвести до нових конфліктів. Потрібно приділити час своєму здоров'ю - час для правильного харчування, спорту.

Стрілець

Тиждень дуже хороший для відпочинку, романтики, заняття улюбленим хобі. В роботі удача буде супроводжувати тих Стрільців, які займаються творчістю, працюють в сфері ЗМІ, торгівлі, інформаційних напрямках та тих, хто займаються дітьми. Також гарний час для групових занять, форумів, навчальних програм. Вдалий час для того, щоб займатися ремонтом свого будинку або дачі, купівлею і продажем нерухомості, автомобіля. Можуть з'явитися нові вигідні знайомства. А зустрічі і переговори будуть дуже перспективними, можливі довгострокові контракти.

Відпочинок з сім'єю принесе радість. Добре провести вихідні разом, з'їздити на природу або на дачу. Для Стрільців тиждень може бути дуже емоційним, особливо 2-3 квітня. У ці дні не варто приймати рішення.

Козеріг

Для Козерогів прекрасний тиждень для того, щоб провести час з сім'єю і друзями. Спільні поїздки з ними на відпочинок зміцнять відносини. Також гарний час для ремонту і будь-яких рішень з нерухомістю та землею. Можливий переїзд в нове житло. А Козероги, що займаються будівництвом та ріелтори не залишаться без роботи. Робота принесе їм багато змін. Варто переглянути умови і графік роботи, обміркувати свої нові плани і проекти. Можуть з'явитися нові напрямки в роботі. Добре працювати онлайн.

В середині тижня можуть виникнути складнощі у відносинах з колективом. Не варто себе перевантажувати, щоб не виникли проблеми зі здоров'ям. Більше прогулянок на свіжому повітрі, спорт. Також не варто на цьому тижні купувати автомобіль і з'ясовувати відносини з родичами та сусідами.

Водолій

Для Водоліїв тиждень буде дуже насичений подіями. Безліч зустрічей, знайомств, навчання, всілякі форуми, цікаві онлайн-проекти. Можливе отримання довгоочікуваних документів. Гарний час для викладачів і студентів. У цей період вам буде легко вивчати мови і будь-яку інформацію, складати іспити. Також вдалий тиждень для тих Водоліїв, які займаються медіа, задіяні в рекламних і торгових, комерційних, транспортних, інформаційних напрямках.

Вдалий час для любові, дуже романтичний період. До кінця тижня будьте обережні: не зіпсуйте все своїми руйнівними емоціями. Приділіть особливу увагу дітям, вони потребуватимуть вас.

Риби

Риби можуть відчути на цьому тижні стабільність і спокій. Фінансово хороший період. Вони можуть робити великі покупки. Може з'явитися додаткове джерело доходу. А ті Риби, які займаються комерційною і фінансовою діяльністю матимуть успіх. І все-таки якусь обережність потрібно мати і бути розважливими. Відмінний тиждень буде ще й для тих Риб, які заробляють голосом: спікери, провідні, співаки.

У Риб, так само, як і у багатьох інших знаків, буде можливість зайнятися питаннями облаштування будинку, купівлею-продажем своєї нерухомості, ремонтом. На цьому тижні вам доведеться взяти відповідальність за свою сім'ю і батьків, самостійно приймати рішення.

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