Счетная палата оценила последствия неэффективной работы Трубаров

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В Счетной палате Украины объяснили, к чему может привести невыполнение запланированных объемов поступлений от приватизации государственного имущества. Среди главных рисков - рост объема государственных заимствований и, как следствие, увеличение объема государственного долга и расходов на его обслуживание. Об этом говорится в выводах Счетной палаты по проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019", передает УНН.

В ведомстве подсчитали, что в 2018 году от запланированных 17 млрд гривен, за период с января по август Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым сейчас руководит исполняющий обязанности Виталий Трубаров, государственный бюджет получил лишь 75400000 гривен. Это 0,4% плана на год. Напомним, что в 2017 году ФГИУ смог выполнить план на 19,7%, а в 2016 году - на 1,1%.

В Счетной палате отмечают, что ситуация, когда в государственный бюджет не поступают средства от приватизации государственного имущества в запланированных на год объемах, наблюдается последние годы. Среди рисков провала приватизации, которые были зафиксированы в этом году, и должны быть исправлены в следующем году - не только изменения инвестиционного климата в стране, а и ошибки со стороны руководства ФГИУ.

"Неприятие в установленные сроки решение о приватизации, неоправданно конкурсов по отбору советников для подготовки к приватизации и продажи объектов, включенных решением Правительства в перечень объектов большой приватизации, не утверждения Кабинетом Министров Украины советников и условий продажи таких объектов", - отмечают в Счетной палате.

Как ранее сообщали СМИ, бизнес уже жаловался на нарушения при проведении отбора советников Фондом госимущества. Как следствие, приватизация ряда стратегических предприятий была заблокирована. Как сообщалось, несколько компаний обратились в Окружной административный суд Киева с иском к ФГИУ, в котором просила признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), госпредприятий "Угольная компания" Краснолиманская "," Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар". В иске сообщалось, что указанные конкурсы по отбору советников прошли с грубыми правонарушениями - в присутствии всех участников конкурса не были открыты конверты с конкурсными предложениями определено их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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