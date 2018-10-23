Рахункова палата оцінила наслідки неефективної роботи Трубарова

У відомстві підрахували, що у 2018 році від запланованих 17 млрд гривень, за період з січня по серпень Фонду Державного майна України (ФДМУ), яким зараз керує виконуючий обов’язки Віталій Трубаров, державний бюджет отримав лише 75,4 млн гривень. Це 0,4% плану на рік. Нагадаємо, що у 2017 році ФДМУ зміг виконати план на 19,7%, а у 2016 році — на 1,1%.

У Рахунковій палаті зазначають, що ситуація, коли до державного бюджету не надходять кошти від приватизації державного майна у запланованих на рік обсягах, спостерігається останні роки. Серед ризиків провалу приватизації, які були зафіксовані цього року, і мають бути виправлені наступного року, — не тільки зміни інвестиційного клімату в країні, а і помилки з боку керівництва ФДМУ.

“Неприйняття в установлені строки рішення про приватизацію, непроведення конкурсів з відбору радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів, включених рішенням Уряду до переліку об’єктів великої приватизації, незатвердження Кабінетом Міністрів України радників та умов продажу таких об’єктів”, — зазначають у Рахунковій палаті.

Як раніше повідомляли ЗМІ, бізнес вже скаржився на порушення при проведенні відбору радників Фондом держмайна. Як наслідок, приватизація ряду стратегічних підприємств була заблокована. Як повідомлялося, декілька компаній звернулися в Окружний адміністративний суд Києва з позовом до ФДМУ, в якому просила визнати недійсними результати конкурсів по відбору радників для ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), “Одеський припортовий завод” (ОПЗ), держпідприємств “Вугільна компанія “Краснолиманська”, “Завод “Електроважмаш” і ПрАТ “Індар”. У позові повідомлялося, що зазначені конкурси з відбору радників пройшли з грубими правопорушеннями — в присутності всіх учасників конкурсу не були відкриті конверти з конкурсними пропозиціями і визначено їх відповідність вимогам, а також не були визначені кращі конкурсні пропозиції шляхом нарахування балів і переможці цих конкурсів.