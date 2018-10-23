Рахункова палата оцінила наслідки неефективної роботи Трубарова

ukru
Ексклюзив
15:27 • 43752 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 80514 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 127495 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 108720 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 101768 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111191 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 132300 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74626 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82946 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 169748 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 69217 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 116995 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 97490 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 76115 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 74273 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 127491 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 132299 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 169746 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 511695 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 591384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 16871 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 18476 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 27968 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 55745 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59515 перегляди
Актуальне
Рахункова палата оцінила наслідки неефективної роботи Трубарова

Рахункова палата оцінила наслідки неефективної роботи Трубарова

Київ • УНН

 • 3866 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Рахунковій палаті України пояснили, до чого може призвести невиконання запланованих обсягів надходжень від приватизації державного майна. Серед головних ризиків - зростання обсягу державних запозичень і, як наслідок, збільшення обсягу державного боргу і видатків на його обслуговування. Про це йдеться у висновках Рахункової палати щодо проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", передає УНН.

У відомстві підрахували, що у 2018 році від запланованих 17 млрд гривень, за період з січня по серпень Фонду Державного майна України (ФДМУ), яким зараз керує виконуючий обов’язки Віталій Трубаров, державний бюджет отримав лише 75,4 млн гривень. Це 0,4% плану на рік. Нагадаємо, що у 2017 році ФДМУ зміг виконати план на 19,7%, а у 2016 році — на 1,1%.

У Рахунковій палаті зазначають, що ситуація, коли до державного бюджету не надходять кошти від приватизації державного майна у запланованих на рік обсягах, спостерігається останні роки. Серед ризиків провалу приватизації, які були зафіксовані цього року, і мають бути виправлені наступного року, — не тільки зміни інвестиційного клімату в країні, а і помилки з боку керівництва ФДМУ.

“Неприйняття в установлені строки рішення про приватизацію, непроведення конкурсів з відбору радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів, включених рішенням Уряду до переліку об’єктів великої приватизації, незатвердження Кабінетом Міністрів України радників та умов продажу таких об’єктів”, — зазначають у Рахунковій палаті.

Як раніше повідомляли ЗМІ, бізнес вже скаржився на порушення при проведенні відбору радників Фондом держмайна. Як наслідок, приватизація ряду стратегічних підприємств була заблокована. Як повідомлялося, декілька компаній звернулися в Окружний адміністративний суд Києва з позовом до ФДМУ, в якому просила визнати недійсними результати конкурсів по відбору радників для ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), “Одеський припортовий завод” (ОПЗ), держпідприємств “Вугільна компанія “Краснолиманська”, “Завод “Електроважмаш” і ПрАТ “Індар”. У позові повідомлялося, що зазначені конкурси з відбору радників пройшли з грубими правопорушеннями — в присутності всіх учасників конкурсу не були відкриті конверти з конкурсними пропозиціями і визначено їх відповідність вимогам, а також не були визначені кращі конкурсні пропозиції шляхом нарахування балів і переможці цих конкурсів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28