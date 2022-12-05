Ракетный удар врага по Кривому Рогу: в ОП показали фото последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В ночь на 5 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области, попали в промышленное предприятие. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал фото последствий, сообщает УНН.
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"Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки", - написал он.
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5 декабря ночью глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе.
В результате ракетного удара стало известно об одном погибшем и троих раненых.