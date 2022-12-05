Ракетный удар врага по Кривому Рогу: в ОП показали фото последствий

Цитата

"Пожар уже локализован. Специалисты работают над устранением последствий атаки", - написал он.

Дополнение

5 декабря ночью глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе.

В результате ракетного удара стало известно об одном погибшем и троих раненых.