Внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу загинув працівник промпідприємства, ще троє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Криворізької районної військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про одного загиблого та трьох поранених у місті після нічних обстрілів, передає УНН.
Цитата
“Влучання трьох крилатих ракет у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежа загашена. 1 працівник підприємства 1981 р. н. загинув та 3 особи постраждалі”, — написав Вілкул.
Деталі
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.
Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.
Додамо
Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Обійшлося без постраждалих.