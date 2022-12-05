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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43709 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу загинув працівник промпідприємства, ще троє отримали поранення

Внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу загинув працівник промпідприємства, ще троє отримали поранення

Київ • УНН

 • 759238 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Криворізької районної військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про одного загиблого та трьох поранених у місті після нічних обстрілів, передає УНН.

Цитата

“Влучання трьох крилатих ракет у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежа загашена. 1 працівник підприємства 1981 р. н. загинув та 3 особи постраждалі”, — написав Вілкул.

Деталі

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Додамо

Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Обійшлося без постраждалих.

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