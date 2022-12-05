В результате ночного обстрела Кривого Рога погиб работник промпредприятия, еще трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Председатель Криворожской районной военной администрации Александр Вилкул сообщил об одном погибшем и троих раненых в городе после ночных обстрелов, передает УНН.
Цитата
“Попадания трех крылатых ракет в промышленное предприятие. Разрушения очень значительны. Пожар потушен. 1 работник предприятия 1981 г. р. погиб и 3 человека пострадали”, — написал Вилкул.
Подробности
После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха.
Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.
Добавим
Никопольский район русские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община. Обошлось без пострадавших.