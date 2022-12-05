Ракетний удар ворога по Кривому Рогу: в ОП показали фото наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У ніч на 5 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, влучили у промислове підприємство. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав фото наслідків, інформує УНН.
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"Пожежа вже локалізована. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки", - написав він.
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5 грудня вночі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті.
Внаслідок ракетного удару стало відомо про одного загиблого та трьох поранених.