Ракетний удар ворога по Кривому Рогу: в ОП показали фото наслідків

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"Пожежа вже локалізована. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки", - написав він.

Доповнення

5 грудня вночі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті.

Внаслідок ракетного удару стало відомо про одного загиблого та трьох поранених.