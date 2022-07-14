Ракетный удар по Виннице: спасатели опубликовали фото детской коляски, погиб младенец. 18+

Цитата

"Винница. По состоянию на 12:50 – 12 погибших (один младенец)", - говорится в сообщении.

Детали

От ГСЧС работают 90 спасателей, кинологи и психологи.

По данным Винницкого горсовета, работает горячая линия для поиска людей.

Продолжаются спасательные работы на месте попадания ракеты в Виннице.

Осторожно – фото может поразить чувствительных лиц.

Дополнение

В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Виннице, по данным Нацполиции, известно уже о 30 раненых. ГСЧС Украины сообщает о 12 погибших.