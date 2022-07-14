Ракетний удар по Вінниці: рятувальники опублікували фото дитячого візочка, загинуло немовля. 18+
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло немовля та ще 11 людей, рятувальники опублікували фото дитячого візочка, пише УНН.
Цитата
"Вінниця. Станом на 12:50 - 12 загиблих (одне немовля)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Від ДСНС працюють 90 рятувальників, кінологи та психологи.
За даними Вінницької міськради, працює гаряча лінія для пошуку людей.
Тривають рятувальні роботи на місці потрапляння ракети у Вінниці.
Обережно - фото може вразити чутливих осіб.
Доповнення
Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських окупантів по Вінниці, за даними Нацполіції, відомо вже про 30 поранених. ДСНС України повідомляє про 12 загиблих.