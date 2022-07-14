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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 20317 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Вінниці: рятувальники опублікували фото дитячого візочка, загинуло немовля. 18+

Ракетний удар по Вінниці: рятувальники опублікували фото дитячого візочка, загинуло немовля. 18+

Київ • УНН

 • 657549 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло немовля та ще 11 людей, рятувальники опублікували фото дитячого візочка, пише УНН.

Цитата

"Вінниця. Станом на 12:50 - 12 загиблих (одне немовля)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Від ДСНС працюють 90 рятувальників, кінологи та психологи.

За даними Вінницької міськради, працює гаряча лінія для пошуку людей.

Тривають рятувальні роботи на місці потрапляння ракети у Вінниці.

Обережно - фото може вразити чутливих осіб.

Доповнення

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських окупантів по Вінниці, за даними Нацполіції, відомо вже про 30 поранених. ДСНС України повідомляє про 12 загиблих.

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