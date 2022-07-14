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Ракетний удар по Вінниці: повідомляється про 30 поранених та 12 загиблих

Ракетний удар по Вінниці: повідомляється про 30 поранених та 12 загиблих

Київ • УНН

 • 227044 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських окупантів по Вінниці, за даними Нацполіції, відомо вже про 30 поранених. ДСНС України повідомляє про 12 загиблих, пише УНН.

Цитата

"Вінниця. Оновлено станом на 12:10: внаслідок влучання російських ракет у Вінниці 8 осіб загинуло, а 30 - поранено", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства у Telegram.

Тим часом ДСНС України також наводить дані щодо жертв, станом на 12:15.

"Вінниця. На 12:15 12 загиблих і 25 поранених", - повідомили у ДСНС в Telegram.

Деталі

На місці працює 90 рятувальників.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей.

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