Ракетний удар по Вінниці: повідомляється про 30 поранених та 12 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару російських окупантів по Вінниці, за даними Нацполіції, відомо вже про 30 поранених. ДСНС України повідомляє про 12 загиблих, пише УНН.
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"Вінниця. Оновлено станом на 12:10: внаслідок влучання російських ракет у Вінниці 8 осіб загинуло, а 30 - поранено", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства у Telegram.
Тим часом ДСНС України також наводить дані щодо жертв, станом на 12:15.
"Вінниця. На 12:15 12 загиблих і 25 поранених", - повідомили у ДСНС в Telegram.
Деталі
На місці працює 90 рятувальників.
Доповнення
У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей.