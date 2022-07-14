Ракетный удар по Виннице: сообщается о 30 раненых и 12 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Виннице, по данным Нацполиции, известно уже о 30 раненых. ГСЧС Украины сообщает о 12 погибших, пишет УНН.
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"Винница. Обновлено по состоянию на 12:10: в результате попадания российских ракет в Винницу 8 человек погибли, а 30 - ранены", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства в Telegram.
Тем временем ГСЧС Украины также приводит данные о жертвах, по состоянию на 12:15.
"Винница. На 12:15 12 погибших и 25 раненых", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
Детали
На месте работает 90 спасателей.
Дополнение
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, Дом офицеров и жилье людей.