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Ракетный удар по Одесской области: количество погибших гражданских выросло до 19

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Вражеский ракетный удар по Одесской области унес жизни уже 19 мирных жителей, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"На данный момент есть информация о 19 погибших гражданских, тела которых извлечены из-под завалов. Госпитализированы 38 пострадавших, шестеро из которых - дети. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по данным следствия, в ночь на 1 июля 2022 года военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Разрушены 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. Повреждены близлежащие дома и автомобили.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели и медики. Проводится поисково-спасательная операция и первоочередные следственные действия. Точное количество потерпевших устанавливается.

"Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

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