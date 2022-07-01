Ракетный удар по Одесской области: количество погибших гражданских выросло до 19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вражеский ракетный удар по Одесской области унес жизни уже 19 мирных жителей, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"На данный момент есть информация о 19 погибших гражданских, тела которых извлечены из-под завалов. Госпитализированы 38 пострадавших, шестеро из которых - дети. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Детали
Так, по данным следствия, в ночь на 1 июля 2022 года военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Разрушены 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. Повреждены близлежащие дома и автомобили.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели и медики. Проводится поисково-спасательная операция и первоочередные следственные действия. Точное количество потерпевших устанавливается.
"Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.