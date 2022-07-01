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Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих цивільних зросла до 19

Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих цивільних зросла до 19

Київ • УНН

 • 141613 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Ворожий ракетний удар по Одещині забрав життя уже 19 мирних жителів, розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"На даний момент є інформація щодо 19 загиблих цивільних, тіла яких дістали з-під завалів. Госпіталізовано 38 постраждалих, шестеро з яких - діти. Двоє неповнолітніх у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, за даними слідства, у ніч на 1 липня 2022 року військові країни-агресора завдали ракетних ударів по курортному селищу у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники та медики. Проводиться пошуково-рятувальна операція та першочергові слідчі дії. Точна кількість потерпілих встановлюється.

"Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Українські Національні Новини

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