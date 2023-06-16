Ракетный удар по Киеву: жертв нет, есть угроза повторных атак -КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В результате ракетной атаки рф на Киев предварительно никто не пострадал, существует большая вероятность повторных нападений в ближайшее время. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет УНН.
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"Массированная комбинированная воздушная атака по Киеву. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА. Предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и успешно уничтожено: 6 аэробаллистических ракет “Кинжал”, 6 крылатых ракет “Калибр” и 2 разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.
По информации КГВА, пострадавших или разрушений в столице пока нет. Данные оперативной сводки собираются и уточняются.
Также в военной администрации отметили, что существует большая вероятность повторных ракетных атак на столицу в ближайшее время. Поэтому призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Дополнение
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей. По его словам, в Киеве поврежденных объектов или зданий после ракетной атаки нет.
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Из-за ракетного вражеского удара в Киевской области повреждены частные дома, есть пострадавшие.