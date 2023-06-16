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Ракетний удар по Києву: жертв немає, є загроза повторних атак -КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. В результаті ракетної атаки рф на Київ попередньо ніхто не постраждав, існує велика ймовірність повторних нападів найближчим часом. Про це повідомив начальник Київської міській військовій адміністрації Сергій Попко, пише УНН.

Ракетний удар по Києву: жертв немає, є загроза повторних атак -КМВА

Цитата

"Масована комбінована повітряна атака по Києву. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БпЛА. Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено: 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 6 крилатих ракет “Калібр” та 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, постраждалий чи руйнувань у столиці наразі немає. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Також у військовій адміністрації наголосили, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак на столицю в найближчий час. Тому закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Доповнення

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. За його словами, у Києві пошкоджених обʼєктів чи будинків після ракетної атаки немає.

Додамо

Через ракетний ворожий удар у Київській області пошкоджено приватні будинки, є постраждалі.

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