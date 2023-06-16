Ракетний удар по Києву: жертв немає, є загроза повторних атак -КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В результаті ракетної атаки рф на Київ попередньо ніхто не постраждав, існує велика ймовірність повторних нападів найближчим часом. Про це повідомив начальник Київської міській військовій адміністрації Сергій Попко, пише УНН.
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"Масована комбінована повітряна атака по Києву. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БпЛА. Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено: 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 6 крилатих ракет “Калібр” та 2 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
За інформацією КМВА, постраждалий чи руйнувань у столиці наразі немає. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.
Також у військовій адміністрації наголосили, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак на столицю в найближчий час. Тому закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Доповнення
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. За його словами, у Києві пошкоджених обʼєктів чи будинків після ракетної атаки немає.
Додамо
Через ракетний ворожий удар у Київській області пошкоджено приватні будинки, є постраждалі.