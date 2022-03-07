Ракетный обстрел Житомира: ГСЧС продолжает тушить нефтебазу

Цитата

"Подразделения ГСЧС готовятся к пенной атаке. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 30 человек и 7 ед. техники ГСЧС. В 21:30 пожар нефтебазы в г. Житомир локализован", - говорится в сообщении.

Детали

В пгт Черняхов горит два полупустых резервуары емкостью по 2 тыс. м. куб. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров.

Расстояние до жилых домов около 500-600 м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС.

Добавим

7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м. куб. В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров.