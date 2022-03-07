Ракетний обстріл Житомира: ДСНС продовжує гасити нафтобазу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на 21:30 у м. Житомир пожежу локалізовано. Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення ДСНС в Telegram.
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"Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС. О 21:30 пожежу нафтобази у м. Житомир локалізовано", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів.
Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС.
Додамо
7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів.