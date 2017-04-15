Ракетный эсминец США направился в Южно-Китайское море

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65446 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108161 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165941 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121754 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119732 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114184 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105341 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157195 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный эсминец США направился в Южно-Китайское море

Ракетный эсминец США направился в Южно-Китайское море

Киев  •  УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Данный шаг был сделан на фоне повышенной напряженности из-за возможных ядерных испытаний в КНДР.

"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель флота Роберт Клин, командировки позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.

Как сообщал УНН, 10 апреля, группировка американских кораблей вместе с авианосцем USS Carl Vinson отправилось в Южную Корею. Авианосное уруповання американского флота будет находиться в этой части Тихого океана в ответ на испытания ракет Северной Кореей.

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