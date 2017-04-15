Ракетный эсминец США направился в Южно-Китайское море
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. США направили ракетный эсминец Stethem в Южно-Китайское море, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Данный шаг был сделан на фоне повышенной напряженности из-за возможных ядерных испытаний в КНДР.
"Ракетный эсминец Stethem, дислоцированный в Йокосуке (Япония), проводит рутинные операции в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.
Как заявил представитель флота Роберт Клин, командировки позволит экипажу получить важный опыт в осуществлении миссий в ключевых регионах.
Как сообщал УНН, 10 апреля, группировка американских кораблей вместе с авианосцем USS Carl Vinson отправилось в Южную Корею. Авианосное уруповання американского флота будет находиться в этой части Тихого океана в ответ на испытания ракет Северной Кореей.