Ракетний есмінець США направився в Південно-Китайське море
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. США направили ракетний есмінець Stethem в Південно-Китайське море, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Даний крок був зроблений на тлі підвищеної напруженості через можливі ядерних випробувань в КНДР.
“Ракетний есмінець Stethem, дислокований в Йокосуке (Японія), проводить рутинні операції в Південно-Китайському морі,” — йдеться в повідомленні.
Як заявив представник флоту Роберт Клін, відрядження дозволить екіпажу отримати важливий досвід у здійсненні місій в ключових регіонах.
Як повідомляв УНН, 10 квітня, угруповання американських кораблів разом з авіаносцем USS Carl Vinson відправилось до Південної Кореї. Авіаносне уруповання американського флоту перебуватиме в цій частині Тихого океану у відповідь на випробування ракет Північною Кореєю.