Ракетный удар рф по Одесчине: уже трое пострадавших, среди которых 16-летний парень

В результате вражеских ударов по Одессе и области сегодня утром легкие ранения получили три человека, среди которых 16 - летний ребенок. В Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод. В одном из районов Одессы произошел пожар. Об этом в четверг сообщили в офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 28 ноября утром вооруженные силы рф совершили ракетную атаку по Одессе и области. Тип ракет устанавливается. В результате атаки травмированы 3 местных жителей, средний 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения