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Ракетный удар рф по Одесчине: уже трое пострадавших, среди которых 16-летний парень

Ракетный удар рф по Одесчине: уже трое пострадавших, среди которых 16-летний парень

Киев  •  УНН

 • 2801 просмотра

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В результате утреннего ракетного удара рф по Одессе и району пострадали три человека, включая 16-летнего парня. Повреждены 18 частных домов, газопровод и другие объекты инфраструктуры.

В результате вражеских ударов по Одессе и области сегодня утром легкие ранения получили три человека, среди которых 16 - летний ребенок. В Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод. В одном из районов Одессы произошел пожар. Об этом в четверг сообщили в офисе Генпрокурора, передает УНН

По данным следствия, 28 ноября утром вооруженные силы рф совершили ракетную атаку по Одессе и области. Тип ракет устанавливается. В результате атаки травмированы 3 местных жителей, средний 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения

- говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, в Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

В одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии рф.

Ранее было известно об одном пострадавшем из-за ракетного удара рф по Одесской области.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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