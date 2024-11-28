Ракетный удар рф по Одесчине: уже трое пострадавших, среди которых 16-летний парень
Киев • УНН
В результате утреннего ракетного удара рф по Одессе и району пострадали три человека, включая 16-летнего парня. Повреждены 18 частных домов, газопровод и другие объекты инфраструктуры.
В результате вражеских ударов по Одессе и области сегодня утром легкие ранения получили три человека, среди которых 16 - летний ребенок. В Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод. В одном из районов Одессы произошел пожар. Об этом в четверг сообщили в офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, 28 ноября утром вооруженные силы рф совершили ракетную атаку по Одессе и области. Тип ракет устанавливается. В результате атаки травмированы 3 местных жителей, средний 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения
Как сообщается, в Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.
В одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.
Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии рф.
Ранее было известно об одном пострадавшем из-за ракетного удара рф по Одесской области.