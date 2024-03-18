Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА

17 марта российские военные нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. 17 марта в результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры Конотопа. Предварительно, люди не пострадали - говорится в сообщении ОВА.

Последствия вражеской атаки уточняются.

Дополнение

За прошедшие сутки армия рф осуществила 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано 341 взрыв. В результате авиаудара в с. Большая Писаревка погиб местный житель, а еще один - получил ранения.