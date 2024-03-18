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Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА
Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети
Из-за атаки вражеских дронов есть повреждения промышленных объектов и домов в Кировоградской области - ОВА
В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 мартаЭксклюзив
Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"
За сутки погибло 810 военных рф
За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области
Военно-воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области
рф атаковала Полтавскую область: без пострадавших
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Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА
Российский ракетный удар по Конотопу повредил гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети
17 марта в результате ракетного обстрела врагом инфраструктурного объекта в Николаеве один человек погиб, девять получили ранения, в том числе двое детей, а также были повреждены здания, автомобили и инфраструктура.
Из-за атаки вражеских дронов есть повреждения промышленных объектов и домов в Кировоградской области - ОВА
Атака вражеского беспилотника в Александрийском районе Кировоградской области повредила частные промышленные объекты и жилые дома, вызвав взрывную волну, которая выбила окна и повредила крыши.
В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА
Поздно вечером противовоздушная оборона сбила 2 "шахеды" в Криворожском районе, обломки повредили здание и вызвали пожар, хотя никто не пострадал, а российские войска обстреляли Никопольский район, повредив здания и объекты инфраструктуры.
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
У вас появятся новые возможности и силы для их реализации.
Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"
Противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 российских ударных беспилотников типа "Shahed" во время ночных атак рф.
За сутки погибло 810 военных рф
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.
За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области
За минувшие сутки российские войска совершили 458 обстрелов 10 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, ракетные обстрелы и артиллерийские удары, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Военно-воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.
рф атаковала Полтавскую область: без пострадавших
Враг беспилотными летательными аппаратами атаковал Полтавскую область. К счастью, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.